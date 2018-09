À partir du 15 septembre, il ne sera presque plus besoin de se déplacer chez son toubib. Désormais, les médecins traitants, généralistes ou spécialistes, pourront donner des avis médicaux médicaux à distance par visioconférence et renouveler des traitements. L'assurance-maladie prendra en charge ces visio-consultations au même tarif que les consultations en face à face. Projet figurant dans une loi de 2009, la télémédecine devient donc réalité près de dix ans après la loi. Mais La Réunion figure parmi les territoires précurseurs, avec une première approche utilisée à Mafate dès 2004.

L’argument pour développer la télémédecine, c’était le gain de temps pour tous et la difficulté d’accès aux soins pour les patients dans les territoires isolés. A La Réunion, entre les embouteillages, la route du Littoral fermée et les hameaux isolés dans les Hauts, la télémédecine s’imposerait presque d’office. La télémédecine aurait aussi pour mission aussi de réduire le délai moyen d’attente pour obtenir un rendez-vous, qui, à La Réunion, peut aller de deux mois pour un gynécologue, un dermatologue ou un cardiologue à cinq mois pour un ophtalmologue (Sources Ifop), et cela bien que le territoire soit plutôt bien loti en professionnels de santé. L’avantage certain, c’est de réduire le temps de trajet pour le patient... et les risques de contamination dans la salle d’attente.

WhatsApp ou FaceTime

Pour bénéficier d'une téléconsultation, le patient devra disposer d’un smartphone et d’un logiciel type WhappsApp ou FaceTime. Ce peut être un ordinateur aussi, avec Skype. Tous les avis médicaux qui ne nécessitent pas de toucher le patient pourront être effectués ainsi. Mais le médecin ne pourra pas pour autant imposer à son patient, pour l’instant du moins, la téléconsultation.

Le consentement du patient est obligatoire, de même que le contact visuel. En effet, la télémédecine ne se limite pas à une consultation téléphonique. Patient et médecin doivent communiquer les yeux dans les yeux et le médecin doit pouvoir observer son patient, visualiser une zone douloureuse ou une plaie.

Le médecin traitant au coeur du dispositif

La télémédecine ne remet pas en cause le médecin référent, bien au contraire, elle conforte son rôle, puis que dans les premières négociations avec les syndicats, la sécurité sociale avait posé comme principe que la téléconsultation ne devait concerner que les patients que leur médecin avait reçu en consultation au moins une fois dans l’année. Exception faite pour les déserts médicaux où les patients n’ont plus de médecin traitant : ils pourront s'adresser en télémédecine à un médecin qu'ils ne connaissent pas.

Autre intérêt de la télémédecine, la mise en réseau pour une consultation à deux voix d’un médecin généraliste (ayant son patient dans son cabinet) avec un médecin spécialiste. Encore une fois, cela facilite le parcours de soin. Exit l’obligation de prendre deux rendez-vous, avec le risque que la consultation du spécialiste se fasse très en aval de celle du médecin traitant. Autre solution encore, la téléconsultation avec le médecin, avec le concours d’un professionnel de santé (infirmier, sage-femme, pharmacien) pour l’utilisation d’outils d’examen (stéthoscope, otoscope, dermatoscope, ECG, échographe...). De son côté, le médecin doit disposer d’un matériel qui garantit la confidentialité des données médicales.

Le paiement par feuille de soins électronique

Dès le 15 septembre, les téléconsultations seront remboursées par l’assurance-maladie partout en France. Selon l’accord conclu entre les syndicaux médicaux et la Sécurité sociale, une téléconsultation par un généraliste pour un adulte sera facturée 29,60 € et 34,60 € pour un enfant, soit la même somme que pour une consultation classique. Un spécialiste demandera pour une consultation avec retour au médecin traitant 34,60 €, comme dans un cabinet classique.

En cas de consultation par un médecin généraliste hors secteur géographique avec retour au médecin traitant, la consultation coûtera 34,60 €, et 39,60 € pour un enfant. La téléconsultation chez son généraliste avec obtention de rendez-vous urgent de spécialiste dans les 48h sera facturée 34,60 €.

La cotation des actes s’applique de manière identique à la consultation traditionnelle. Avec tiers payant obligatoire pour les CMU, ACS, Accidents du travail, Maternité, Affections de longue durée ou urgences..

Lorsque le patient n’est pas pris en charge à 100% et que le paiement du ticket modérateur par la mutuelle est complexe pour le médecin, ou en cas de dépassement d’honoraires, le médecin doit alors disposer d'un système de paiement type Paypal ou par carte bancaire. Pas plus compliqué qu'un achat sur internet pour le patient.

Dès le 15 septembre, vous pourrez donc dire "Allô docteur...", sans avoir l'impression de le déranger. De toute façon, rien ne change sur le fond : il faudra toujours prendre rendez-vous...

