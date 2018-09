Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît font les comptes. En trois heures de contrôles routiers sur le centre ville de Sainte-Marie samedi dernier, de nombreuses infractions ont été relevées. Voici le communiqué : " Sur les quatre postes mis en oeuvre entre 20h et 23h, ce sont six conduites sous l'empire d'un état alcoolique et une sous l'emprise de stupéfiants qui ont ainsi été relevées, en plus de trois défauts d'assurance, d'une conduite sans permis et de diverses infractions routières. Hier, une nouvelle opération de contrôle des flux, axée sur les deux roues motorisés, permettait, outre la verbalisation de 5 scooters " trafiqués ", la constatation de deux conduites en état alcoolique et d'un défaut d'assurance. L'alcool demeurant une des causes majeures d'accident sur l'île, la Gendarmerie reste mobilisée."

