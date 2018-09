Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Mardi 11 septembre 2018, de 9h30 à 11h, les effectifs de Police du Service d'Intervention d'Aide et d'Assistance et de Proximité (SIAAP) ont, dans le cadre de leurs missions quotidiennes, réalisé un contrôle routier sur la route du littoral RN1, en direction de St Denis. Les cinq motards de la Police Nationale ont à cette occasion intercepté plusieurs contrevenants dont 13 surpris en excès de vitesse. Au total, ce sont vingt-quatre infractions, comme le non respect des distances de sécurité, qui ont été relevées par les effectifs du groupe de Sécurité Routière.

