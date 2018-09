Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 21 heures

Il fera bel et bien beau ce mardi matin 11 septembre 2018 et bel et bien gris dans l'après-midi. Matante Rosina a vu tout cela dans le fond de sa tasse à café et elle se demande si tout cela est vrai. Dites lui vite comment est le temps chez vous

