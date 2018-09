Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 52 minutes

Du 3 au 9 septembre, 15 nouveaux cas ont été enregistrés indique la préfecture ce mardi 11 septembre 2018. 6 553 cas de dengue cas ont été recensés depuis le début de l'année. L'épidémie se maintient toujours et la persistance du virus pendant l'hiver fait craindre une épidémie de grande ampleur au cours de l'été austral. La mobilisation conjointe de l'ensemble des acteurs et de la population est nécessaire. Une journée académique de sensibilisation et de lutte contre la dengue est organisée mardi 11 septembre dans les écoles, collèges et lycées volontaires de l'île.

