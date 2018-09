BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 11 septembre 2018



- Attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, les réunionnais se souviennent

- Oui... le monde a changé le 11 septembre 2001, mais peut-être pas en bien

- Saint-Leu va célébrer la Salette du vendredi 14 au mercredi 19 septembre

- Un rapport pour réformer l'islam et contrer la "fabrique de l'islamisme"

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Bleu le matin, gris l'après-midi

Attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, les réunionnais se souviennent

C'était il y a dix-sept ans... Les image des tours jumelles du World Trade Center qui s'effondrent tournent en boucle dans les médias. Les chaînes télé et radio ont cassé leurs programmes. À La Réunion, comme dans le monde entier, on suit, totalement abasourdi, l'attentat le plus meurtrier du début des années 2000. Près de 3000 morts et plus de 6000 blessés. Les États-Unis, plus grande puissance mondiale, touchés en plein coeur sur leur sol. Le monde découvre l'organisation terroriste Al-Quaïda. Certains découvrent même ce qu'est le terrorisme.

Oui... le monde a changé le 11 septembre 2001, mais peut-être pas en bien

Comme chaque année, le monde entier se recueille ce mardi 11 septembre 2018, commémorant le 17ème triste anniversaire des attentats du World Trade Center ayant fait 2977 victimes et des milliers de blessés. Au-delà du bilan humain particulièrement terrible, cet acte terroriste a été fondateur d'une nouvelle vision du monde où la problématique sécuritaire est devenue un enjeu central.

Saint-Leu va célébrer la Salette du vendredi 14 au mercredi 19 septembre

Comme chaque année, la ville de Saint-Leu célèbrera la fête de la Salette du vendredi 14 au mercredi 19 septembre 2018. Des messes seront dits dans l'église sur centre-ville Six jours d'animations et de concerts gratuits sont également prévus à la Ravine Saint-Leu. Une fête foraine aura lieu dans le Parc du 20 décembre.

Un rapport pour réformer l'islam et contrer la "fabrique de l'islamisme"

Une structure chargée d'organiser et financer le culte musulman et une lutte accrue contre le discours salafiste sur les réseaux sociaux : l'Institut Montaigne ébauche des pistes de lutte contre "la fabrique de l'islamisme" dans un rapport publié lundi.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Bleu le matin, gris l'après-midi

Il fera bel et bien beau ce mardi matin 11 septembre 2018 et bel et bien gris dans l'après-midi. Matante Rosina a vu tout cela dans le fond de sa tasse à café et elle se demande si tout cela est vrai. Dites lui vite comment est le temps chez vous