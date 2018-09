Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Il y a trois ans, une plainte est déposée par Goulam Mogalia contre ses deux frères Osman et Sulliman. Il accuse ses frères d'avoir détourné plus d'un milion d'euros dans l'entreprise familiale Mogamat implantée à Bras-Fusil, Saint-Benoit. Mis en examen pour abus de biens sociaux, ils sont actuellement placés sous contrôle judiciaire. Selon nos confrères du JIR, les gendarmes de la Section de recherche aurait procédé à une nouvelle perquisition en juin dernier. Et trois autres proches des deux frères seraient actuellement en garde à vue à la caserne Vérines.

