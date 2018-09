Ces dernières semaines, elle s'était pas mal épanchée dans les médias. Ce qui l'avait fait sortir de l'ombre ? Un courrier de Joseph Sinimalé rendu public par le collectif de défense du DPM, le Maire de Saint-Paul y confirmait son engagement de ne pas rendre piétonnes les voies d'accès à cette zone et renforcer la création de parkings. En clair, le projet de piétonnisation de l'Hermitage était suspenu. Le sang de Virginie Péron n'aurait fait qu'un tour, ce projet, c'était un peu son bébé, dit-elle. L'élue était aussi vexée, dite-elle encore, de ne pas avoir été mise au courant de la décision de Joseph Sinimalé. Alors par voie de presse, la jeune femme était allée loin, sans doute trop.

"je songe à démissionner et de toute façon, je ne vais plus au Conseil municipal "

Dans les colonnes de nos confrères du Quotidien, il y a deux semaines, Virginie Péron n’y était pas allé de main morte. Cette phrase "je songe à démissionner et de toute façon, je ne vais plus au Conseil municipal" en dit plus qu’il n’y paraît. La distance entre l’élue de la majorité et l’édile semblait s’être installée depuis un moment déjà.

Contactée par Imaz Press, Virginie Péron s’était d’ailleurs montrée particulièrement véhémente "Il est hors de question que je laisse tomber ce projet en l’état, c’est à dire avec la piétonnisation". Elle ajoute menaçante : "si le Maire va à l’encontre du projet validé à deux reprises par le Conseil municipal, c’est sa responsabilité et il va falloir qu’il s’en explique".

Du côté de la Mairie, un élue de la majorité remettait Virginie Péron à sa place "que l’élue à la politique environnementale se soit sentie exclue de la prise de décision, c’est une chose mais cela reste la décision du Maire".

Lire aussi : Saint-Paul, Piétonnisation à l'Hermitage : polémique et confusion

Quelques jours plus tard, l Joseph Sinimalé sort de son silence et communique officiellement. Il souligne que le projet de piétonnisation n’est pas abandonné mais suspendu.

Une semaine après, c’est de nouveau la presse qui alerte Virginie Péron. C'est par les journaux, dit-elle, qu'elle apprend Joseph Sinimalé lui retire ses délégations liées à la politique environnementale, l’économie sociale et solidaire.

Après avoir eu la confirmation officielle, elle transmet aux médias la lettre envoyée à Joseph Sinimalé et elle n’est pas tendre " j’ai découvert au fur et à mesure du mandat que l’homme en qui j’avais toute confiance, s’attelait à se transformer en spécialiste de l’art de cultiver la médiocrité "

Morceaux choisis

"je vous précise que je m’inquiète franchement pour la fin de ce mandat. Aussi, ce retrait de mes délégations, que vous décidez aujourd’hui suite à ma prise de position que je vous avais, moi, partagée dès le soir de la parution de votre engagement, et réaffirmée lors de notre entretien téléphonique du lendemain matin, ne sonne pas comme une sanction mais comme une médaille pour le respect de mes convictions et de mon respect envers la population Saint-Pauloise, en droit d’attendre qu’une politique soit menée pour eux et non au gré du vent".

Finalement l’abandon du projet de piétonnisation n’était peut-être qu’un prétexte car le divorce semblait consommé depuis belle lurette.

Ces derniers mois, Virginie Péron s’est rapprochée de Fabrice Marouvin. Ancien membre de la garde rapprochée de Joseph Sinimalé, il occupait le poste d’adjoint à la mairie de Saint-Paul. Lors des élections législatives de 2015, il se présente et c’est vers Didier Robert et la plateforme de la droite que Fabrice Marouvin se tourne. Adoubé par le parti, il est finalement battu par Thierry Robert. Considéré comm un transfuge, il siège encore au conseil municipal de Saint-Paul.

Aujourd’hui, Virginie Péron se rapprocherait de la Région. La jeune femme travaille dans l'institution, elle y est agent de collectivité régionale.

