Samedi 8 septembre 2018, Faïdine M..., désigné comme étant l'organisateur d'un trafic d'ecstasy et de MDMA par deux complices présumés, âgés de 18 ans, a été placé en détention provisoire mardi 11 septembre en soirée, à la demande du juge d'instruction et du ministère public.

Cet homme de 24 ans, déjà condamné pour détention de stupéfiants, était en vacances à La Réunion et résidait dans un hôtel où il a été interpellé.

Selon les premières constatations des enquêteurs, le trafic de drogue serait la source de revenus de Faïdine M ., domicilié dans la région lyonnaise, à Vaulx-en-Velin. Le prévenu a été mis en examen pour transport, possession et acquisition de marchandises dangereuses pour la santé publique, sans document justificatif régulier, entre janvier et septembre 2018.

Selon les éléments de l’enquête, Faïdine M., aurait envoyé au moins deux colis postaux à ses deux complices, colis contenant une quantité importante de cachets d’ecstasy. L’un des deux colis aurait été intercepté par la douane début septembre 2018. Les deux jeunes, jusqu’ici inconnus de la justice, étaient chargés de vendre ces stupéfiants. A ce stade de l’enquête, les enquêteurs cherchent à savoir depuis quand durait ce trafic et si d’autres colis ont été réceptionnés sur l’île.

