Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Un jeune de 17 ans a été percuté vers 19h45 mercredi 12 septembre sur le boulevard sud au niveau du skatepark. Inconscient, il est dans un état grave. Les pompiers et le Smur sont sur place. D'après des témoins de l'accident, l'adolescent titubait et essayait de traverser la quatre-voies. La conductrice n'a pas pu l'éviter. Selon le CRGT, il n'y a pour le moment que quelques ralentissements, la circulation a été coupée sur le boulevard sud en direction de l'est entre le rond point de la Trinité jusqu'au rond-point de la clinique Sainte Clotilde. Une déviation a été mise en place par la route de la digue.

