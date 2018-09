Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 1 heures

Début novembre 2017, en première instance, il avait été condamné à six mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende et avait décidé de faire appel de la décision du tribunal. Le procès en appel n'aura finalement pas lieu, car Jean-Paul Virapoullé a choisi de se désister, ce qui met un terme à la procédure.

