Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Tous les centres de réception de l'usine sont fermés depuis 11h ce jeudi 13 septembre et ce, jusqu'à lundi. Et ce n'est pas Tereos, l'industriel qui est en cause. Cette panne, la cinquième, vient encore de la centrale thermique Albioma. Comme à chaque fois, cela entraîne l'arrêt de l'activité dans l'usine. Planteurs et usinier ne sont finalement que des dommages collatéraux. La campagne sucrière 2018 s'annonçait déjà morose à cause du manque de cannes, selon la FDSEA " encore une panne et c'est la catastrophe ".

Tous les centres de réception de l'usine sont fermés depuis 11h ce jeudi 13 septembre et ce, jusqu'à lundi. Et ce n'est pas Tereos, l'industriel qui est en cause. Cette panne, la cinquième, vient encore de la centrale thermique Albioma. Comme à chaque fois, cela entraîne l'arrêt de l'activité dans l'usine. Planteurs et usinier ne sont finalement que des dommages collatéraux. La campagne sucrière 2018 s'annonçait déjà morose à cause du manque de cannes, selon la FDSEA " encore une panne et c'est la catastrophe ".