Publié il y a 6 minutes / Actualisé il y a 6 heures

Mardi 11 septembre, la marine sri-lankaise a intercepté 90 personnes qui voyageaient illégalement à bord d'un chalutier à destination de La Réunion. En mars dernier, six marins sri-lankais avaient été retrouvés sur un radeau, flottant au large de Saint-Gilles. Sur les réseaux sociaux, c'est à chaque fois un déferlement de haine et de propos incohérents. La Réunion envahie, La Réunion menacée par des milliers de migrants venus voler l'Etat et le travail des pauvres gens... Un petit retour à la réalité ?

