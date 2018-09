Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

La Société d'Etudes Ornithologiques de la Réunion (SEOR) a une nouvelle pensionnaire dans son centre de soin. Sur les réseaux sociaux, l'association met une jolie photo du rapace endémique de l'île avec un petit message : "C'est en plein repas que Madame Papangue s'est malheureusement fait renverser par une voiture...

Prise en charge par un particulier ayant vu la collision sur la route de Cilaos dimanche dernier aux alentours de midi, celle-ci a pu être acheminée vers le centre de soins très rapidement grâce à son réseau de sauvetage. Après une longue journée et nuit avec des soins assez lourds pour traiter les plaies et la stabiliser, son état de santé n'est plus critique! Nous avons pu la mettre en volière pour qu'elle puisse prendre un peu l'air ! Au vu du long traitement de soins, elle restera un petit moment avec nous le temps que toutes ses plaies se cicatrisent et que son état de santé soit au mieux afin de prendre son envol dans les meilleures conditions !"

