Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

A l'instar de leurs homologues métropolitaines, les petites entreprises Réunionnaises de moins de 20 salariés ne seront pas obligées d'assurer elles-mêmes la mise en place du prélèvement à la source. Le Ministère des Finances annonce que les TPE pourront recourir au TESE (Titre emploi simplifié), un dispositif déjà utilisé en métropole pour les cotisations URSSAF et dont l'extension aux DOM avait été demandée par la CPME. Un motif de satisfaction pour la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises à La Réunion qui avait interpellé le Ministre de l'Action et des Comptes-Publics, Gérard Darmanin, sur ce point.

