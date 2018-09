BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 13 septembre 2018



- Non, La Réunion n'est pas envahie par des hordes de migrants

- GEMAPI : 109 millions d'euros pour lutter contre les inondations

- Les Journées européennes du patrimoine à Saint Denis

- Les "Bonnie and Clyde" du Tampon et l'histoire du car scolaire aux pneus lisses

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Ciel bleu et soleil

Non, La Réunion n'est pas envahie par des hordes de migrants

Mardi 11 septembre, la marine sri-lankaise a intercepté 90 personnes qui voyageaient illégalement à bord d'un chalutier à destination de La Réunion. En mars dernier, six marins sri-lankais avaient été retrouvés sur un radeau, flottant au large de Saint-Gilles. Sur les réseaux sociaux, c'est à chaque fois un déferlement de haine et de propos incohérents. La Réunion envahie, La Réunion menacée par des milliers de migrants venus voler l'Etat et le travail des pauvres gens... Un petit retour à la réalité ?

GEMAPI : Le TCO investit 139 millions d'euros

Le TCO investit 109 millions d'ici 2030 pour lutter contre les inondations. Sur 2018 et 2019, 26 millions d'euros seront alloués pour les PAPI sur le secteur de l'Hermitage et de La Saline les bains et 12 millions sur les PAPI de La Rivière des Galets. Rien à voir avec les gramounes : il s'agit des Plans d'Action pour la Prévention contre les Inondations (PAPI). Ce budget conséquent va avoir une petite répercussion sur le montant des taxes foncière et d'habitation, bientôt dans les boites aux lettres, mais au bout du compte, c'est la mise en sécurité des personnes et des biens immobiliers qui se joue. Et l'embellissement et la valorisation du territoire.

Les Journées européennes du patrimoine à Saint Denis : contre le "déni de l'Histoire réunionnaise"

Les Journées européennes du patrimoine auront lieu les 15 et 16 septembre. L'occasion de découvrir l’Histoire de l’île de La Réunion, encore trop méconnue de ses habitants. A Saint-Denis, toute la ville s’animera : de la rue de Paris à la cascade Maniquet, en passant par le raidillon de Saint-François et le Fortin de la Redoute... Pas question pour la ville de mettre en lumière un seul et unique monument. N'oublions pas également le patrimoine immatériel...

Les "Bonnie and Clyde" du Tampon et l'histoire du car scolaire aux pneus lisses

C'est de nouveau sur les réseaux sociaux que les gendarmes de La Réunion racontent les opérations menées par les agents sur le département ces derniers jours. Et une fois de plus, certaines histoires sortent de l'ordinaire. Le dimanche 9 septembre 2018 à Saint-Joseph, un couple d'adolescents de 15 et 17 ans a agressé un homme de 67 ans pour lui voler sa voiture. La victime s'est vue prescrire dix jours d'ITT. Les "Bonnie and Clyde péï", comme l'écrivent les gendarmes, ont été appréhendés. L'autre affaire s'est déroulée dans la matinée du mercredi 12 septembre 2018, à Duparc (Sainte-Marie). Les gendarmes effectuent des contrôles sur les cars scolaires, l'un d'eux, rempli d'élèves roule avec trois pneus lisses.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Ciel bleu et soleil

Il fait beau, le ciel est bleu et le soleil règne en maître ce jeudi 13 septembre 2018. C'est sûrement vrai puisque c'est Matante Rosina qui le dit. Elle dit aussi qu'il y aura une petite chaleur douce, juste ce qu'il faut pour réchauffer ses vieux os. Et chez vous il fait quel temps ?