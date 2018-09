Jeudi 13 septembre, 700 kilos de poissons ont été saisis à bord de trois embarcations malgaches en infraction de pêche dans la zone économique exclusive française des Îles Éparses a annoncé la Préfecture de La Réunion dans un communiqué.

"En effet, le patrouilleur de la marine nationale " Le Malin " a procédé au contrôle de trois embarcations traditionnelles de pêche au large de l‘île Juan de Nova, dans la zone économique exclusive (ZEE) française des Îles Éparses à l’ouest de Madagascar. Présents en pêche sur cette zone, ces navires, immatriculés à Madagascar n’avaient pas l’autorisation de pêcher, détenaient du poisson à bord et n’avaient pas déclaré leur entrée dans la ZEE en infraction à la réglementation de l’administration des terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

Au total, sur décision du Directeur de la mer Sud Océan Indien, environ 700 kilogrammes de poissons divers et plusieurs apparaux de pêche ont été appréhendés. Ces navires ont reçu pour injonction de sortir de la ZEE française de Juan de Nova à l’issue de leur contrôle.

Ce type d’opération, coordonnée par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de La Réunion, confirme la volonté de la France de protéger les ressources halieutiques des eaux des îles françaises Éparses du canal du Mozambique dont la gestion est confiée à l’administration des Terres australes et antarctiques françaises".