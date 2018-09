Le mercredi 12 septembre 2018 en fin d'après-midi le poste de commandement de l'action de l'État en mer (PC AEM) de la base navale de Mayotte (FAZSOI) a pu capter un appel de détresse VHF du navire de pêche "Pannagia" battant pavillon malgache, en avarie moteur suite à un feu machine et en dérive depuis le 11 septembre au large des côtes malgaches. L'alerte a été rapidement relayée au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de La Réunion qui s'est rapproché du centre de coordination de sauvetage aéromaritime de Madagascar (JRCC) afin de mettre en place une réponse opérationnelle.

Le navire de commerce "Vita Future" battant pavillon Panama a été dérouté de sa route commerciale le 12 septembre en soirée par le CROSS afin de porter assistance au navire de pêche à 50 milles nautiques des côtes de Mahajunga. Le navire à la dérive a pu être relocalisé vers 01H00 du matin, les trois marins dont un ressortissant français ont pu être récupérés sains et saufs.

Le JRCC Madagascar s’est ensuite chargé de l’organisation du transbordement des rescapés en proche côtier. Le concours du patron des pêcheries de Nosy Be a permis l’engagement du navire de pêche Unimar 1 et le transbordement des trois marins ce matin vers 05H30. Ils sont en bonne santé et font actuellement route vers le port de Morondava (côte Ouest de Madagascar). Le navire de commerce "Vita Future" a repris sa route commerciale vers son prochain port d’escale. Le navire de pêche "Pannagia" a du être laissé à la dérive, un message sécurité est diffusé dans la zone par le CROSS pour alerter les navires aux alentours de ce danger à la navigation.

Le succès de cette opération de sauvetage est le fruit des actions de coopérations menées entre le CROSS La Réunion et les acteurs du sauvetage à Madagascar (le JRCC et l’agence portuaire, maritime et fluviale située à Tananarive).