Le samedi 15 septembre, sur toute l'île, de nombreux bénévoles rejoindront des associations pour faire planète nette. Avec 54 lieux de collectes, La Réunion se place en tête des départements d'Outre-mer pour cette Journée planétaire de gestion responsable des déchets. Dès ce vendredi 14 septembre, certaines équipes seront déjà à l'oeuvre, et notamment un certain nombre établissements scolaires.

L'association avironnaise Roulé Mon Z'Aviron est la référente locale de cette initiative placée sous le haut patronage du ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, en France. Le Littoral, comme les Hauts, seront ratissés de long en large. Avec une mention spéciale pour l'association Run Handi Move, qui montera à Mafate pour le week-end avec des personnes à mobilité réduite transportées en joliettes, afin de leur permettre de participer à ce grand nettoyage. Les plages et plus largement tous les lieux de pique-nique seront particulièrement choyés ce samedi 15 septembre. Mégots et filtres de cigarette, vaisselle de pique-nique, bouteilles en plastique, pailles en plastique, canettes, emballages de nourriture, autant de déchets qui finissent leur vie dans le lagon seront traqués par les nettoyeurs qui mèneront aussi des actions de sensibilisation auprès des personnes rencontrées.

Si le coeur vous en dit et que vous pouvez consacrer deux heures ou plus, voici le programme et les lieux de rendez-vous de cette journée World Clean Up à La Réunion. Nous reviendrons en début de semaine sur le bilan de l'opération.



VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018

- Sainte Clotilde : Éco-école Henry Dunant

- La Montagne : 34, Route des Palmiers dès 9h30

- Saint Denis : 101 Rue de la République dès 9h

- Saint Louis : Lycée Victor Schoelcher dès 13h

- Les Avirons : Lycée Antoine Saint Exupéry dès 7h30, Collège Adrien Cadet des Avirons dès 14h, Ecole Thérésien Cadet des Avirons dès 8h30

- Pierrefond : RSMA-R dès 6h30

- La Possession : Ecole Henri Lapierre dès 8 heures

- Saint-Paul : Collège de l'Etang dès 9 heures

- Saint Leu : à l’école du centre dès 8h30

- Saint-Joseph : Lycée Pierre Poivre dès 8h30

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018

- Saint-Benoît : VolonTerre Dépollution Réunion à " la Cabane " à la Rivière des Roches dès 9h30, " La Cabane" à la Rivière des Roches dès 9h30

prés du stade Jean Allan dés 13h30

- Bras Panon : Studiopub au Stade de la Rivière des Roches dès 8h30

- Saint André : à Cambuston dès 8h30

- Sainte-Suzanne : Alon met prop nout ville sint s!zan (Village Desprez déchèterie mobile) dès 8h30

- La Bretagne : Vital dès 8h

- Sainte Marie : 12, Rue Hélène Boucher dès 10h, 27, Rue de la Forge dès 8h, Rue Adolphe Pegoud (ZAC Gillot) dès 11h

- Saint-Denis : Ilet quinquina dès 8h

- JCE Saint-Denis de La Réunion : Sentier du littoral Nord dès 9h

- Ravine Butor Providence : nettoyage bénévole (RDV départ du sentier de la Providence) dès 9h, devant la cité des Arts, à côté du grand banian dès 9h, aire de pique-nique de la Jamaïque dès 9h

- Le Port : voie de liaison portuaire au Port (parking face à la piscine municipale) dès 9h30

- La Rivière des Galets : Run Handi Move - Départ du Maïdo - Canalisation des Orangers dès 7h

- Saint Paul : Collège de l'Étang dès 9h

- Cap La Houssaye : Club Apnée Réunion Loisir Nettoyage sous-marin et terrestre dès 8h30

- L'Hermitage : plage de l'Hermitage avec Leader Price (RDV à proximité de la passe) dès 8h, Hôtel Les Créoles dès 9 heures

- Trou d'eau : plage de Trou d’eau avec Lagon Réunion (Kayak Transparent) dès 10h

- Saint-Louis : rue Jean XXIII dès 8h30

- Saint-Leu : plage en face de la Gendarmerie dès 9h, Centre Ville dès 8h30, Église de Grand Fond dès 16h

- Les Avirons : Roulé mon z'avirons à la Mairie dès 8h30, devant la mairie annexe du Tévelave dès 10h30, sur la plage de Bois Blanc dès14h30

- L'Etang Salé : Les petites mains de la forêt; forêt de l'Etang Salé dès 8h, près du Golf dès 9h, au Gouffre à 16h

- Manapany-Les-Bains : 147, Boulevard de l'Océan, dès 8h45

- Saint Pierre : à Basse-Terre dès 7 heures

- Basse-Terre départ angle des rues Eugène Dayot et Théodore Thomas de 7h à 11h30 avec la présence de Monsieur le Maire, Michel Fontaine entre 8h et 9h, Zone Joli Fond, Basse-Terre les Hauts et les Bas, Casernes.

- La Ravine Blanche dès 7h30 au kiosque "LAM KAM" rue Mahatma Gandhi de 8h à 11h30.

Zone : entre les rues Collardeau et Cayenne et entre les rues Mahatma Gandhi, Sainte-Suzanne et la rue du Havre.

- Terre Sainte 8h 74, Rue Emilien Apalama

- Grand Bois Les Calbanons de 8h30 à 11h30.

- Saint-Joseph : rue de la Passerelle à Langevin dès 8h45

- Terre-Sainte : local Tanambo de 8h à 12h. Zone : Tanambo, cité Azile.



DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

- Saint-Pierre : Boulodrome dès 8h