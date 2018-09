Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

Arrivés sur l'île le jeudi 13 septembre 2018, les magistrats du PNF ne sont pas là pour prendre du bon temps. En mission deux jours dans le département, leur objectif : "lutter contre la délinquance en col blanc". La patronne de l'institution judiciaire, Éliane Houlette, surnommée "la Superprocureure" est du voyage. Éliane Houlette et l'autre magistrat du PNF qui l'accompagne se sont déjà penchés sur plusieurs dossiers réunionnais. En concertation avec les enquêteurs de la section de recherche de Saint-Denis. Car c'est un autre volet de cette visite, renforcer le travail en commun et apporter du soutien et du renfort aux autorités judiciaires locales. Pour le moment, aucune information ne filtre sur les affaires traitées. Plusieurs suppositions ont été émises notamment le dossier de l'attribution des marchés publics de la NRL, l'acquisition et les travaux dans la maison de Nassimah Dindar située dans le Bas de la Rivière, et le SDIS. Mais d'autres affaires pourraient être au coeur de cette visite. C'est justement à ce sujet que les magistrats s'expriment.

