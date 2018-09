Voici l'agenda sportif du week-end (Photo d'illustration)

Football : 18ème journée de D1R

La 18ème journée de 1ère division régionale aura eu lieu ce week end.

La rencontre Petite Ile – Marsouins aura lieu samedi soir à 20h00 alors que les autres matches se joueront dimanche à 15h30 :

Léopards - St Louisienne

Jeanne d'arc - Excelsior

Tamponnaise - St Pauloise

St Louis - Capricorne

Ste Marie - Ste Suzanne

St Pierroise - St Denis

Handball : 4ème journée de D1

La 3ème journée de D1 est programmée ce week-end.

Côté masculin, on jouera vendredi soir à 21h15 selon le programme suivant :

Joinville - Saline

St Pierre - Chateau Morange

Tampon - Cressonnière

Bois de Nèfles - JSB

HBCED - Possession

Ste Marie - Lasours

Côté féminin, on jouera samedi soir à partir de 19h30 selon le programme suivant:

St Louis – Tamponnaise

Cressonnière - Bois de Nefles

St Joseph - St Denis

Port - Rivièroise

Piton St Leu - JSB (vendredi 20h15)

Basketball : 3ème journée de championnat

Ce week end aura lieu la 3ème journée de championnat pré national masculin et féminin.

Côté masculin, quatre rencontres sont programmées samedi à 20h30 :

AMML - COM

Etang Salé – St Pierre

St Paul - BCD

St Leu – Tampon (vendredi)

La rencontre en retard de la 1ère journée St Leu – St Pierre a eu lieu vendredi et s'est soldée sur le score de 47 à 94.

Côté féminin, cinq rencontres sont au programme ce samedi à 18h30 :

St Leu - Tampon 2

Tampon - St Pierre

Aiglons - Ste Marie

St Paul - BCD

Port - COM



VTT : Vélorun Festival

Le cyclo club de Trois Bassins organise le vélorun festival ce week end au niveau du gîte des Tamarins sur la route forestière du Maido. Samedi sera consacré aux enfants et aux familles avec des courses pour tous les niveaux. Dimanche à 6h00, sera organisé le marathon sur les formats 30, 60 et 100km. Les tracés sétendront du Maido aux Makes! Après un départ commun, les coureurs auront le choix de décider en temps voulu s’ils veulent s’arrêter ou alors poursuivre jusqu’à la distance ultime. Seuls ceux qui bouclent le parcours de 100 km peuvent prétendre au statut de Finisher. Pour les distances intermédiaires, les classements et les remises de récompenses seront organisés.

Trail : Trail Urbain de Saint Denis

L’association Réunion Demain organise ce samedi la 8ème édition du trail urbain de Saint-Denis.

Trois formules au programme cette année : une course de 22 Km (600m de dénivelé positif et négatif), une course de 10 Km (150m de dénivelé positif et négatif) et une balade de 3 Km Fun pour tous, sans classement, éventuellement déguisée.

Le principe du Trail urbain de St Denis est une course à pied originale, en ville avec un dénivelé, à travers des sentiers, ravines, parcs et jardins, escaliers, rues piétonnes, bâtiments, restaurants… Le départ sera donné à 17h45 de la place Général De Gaulle en direction de la rivière pour ensuite revenir sur le Barachois et prendre le sentier littoral nord jusqu'au cimetière de l'est, traverser Champ Fleuri et la Trinité pour rejoindre les Camélias puis le sentier de l'ONF, redescendre par Bellepierre puis le Bas de la Rivière, remonter à la Redoute pour une boucle puis retour au centre ville et la place Général De Gaulle pour l'arrivée. Plus de 500 coureurs sont attendus pour l'évènement.

Course : Foulées féminines

Le CAPP organise une course réservée uniquement aux femmes ce dimanche à la Plaine des Palmistes. Au programme, 1km pour les 6-8 ans à 8h15, 2km pour les 9-12 ans à 8h30 puis 5km pour les autres catégories à 9h00. Les départs et arrivées se feront au stade.

Course : La journée bleue

La ville du Tampon organise une journée de sensibilisation au cancer chez les hommes ce dimanche au parc des palmiers au Tampon Dassy. Plusieurs courses seront organisées pour les enfants, mais aussi un relais en équipe mixte pour les adultes (3 personnes). Les relayeurs devront boucler un maximum de tour de 1km en 1h30. Le départ sera donné à 8h00.

Auto: 11ème rallye national de Bourbon

L'ASA Bourbon organise son rallye ce week end dans l'est de l'île. Le départ sera donné ce soir à la Plaine des Palmistes pour la 1ère étape avec 4 spéciales: Caverne des fées 1 & 2 et Bras Noir 1 & 2. Samedi, cinq spéciales seront au programme avec notamment le crique de Salazie: Maison blanche 1 & 2, Dioré 1 & 2 et Col Carozin. Dimanche, on quittera le cirque pour retourner du côté de St Benoit avec six spéciales au menu: Piton d'Anchaing, Morange 1 & 2, Radiers 57E 1 & 2, Circuit Félix Guichard. Au total, ce seront 123km de spéciales chronométrées et 228km de liaisons. 67 équipages sont engagés pour cette épreuve.



Randonnée: Pandathlon 2018

Cette année le Pandathlon se déroulera à Villèle, Saint Gilles les hauts. Il aura lieu ce dimanche à partir de 8h30 avec trois randonnées au programme (4, 8 et 15km) du côté de la ravine St Gilles et Moulin Kader. Le Pandathlon, formidable élan de générosité écologique et belle aventure humaine, s’inscrit dans une démarche de sensibilisation et de modification des comportements environnementaux.

C'est un événement original qui rassemble les Réunionnais autour de pratiques ludiques et écologiques, qui associe chaque année, un cadre naturel exceptionnel à des possibilités étendues d’activités de plein air. Cela reste avant tout une randonnée pour tous, enfants, familles et sportifs. Au Pandathlon, il n’y a ni gagnant, ni perdant. Chacun marche à son rythme. Le seul vainqueur, c’est la nature réunionnaise.

