L'embarras du choix vous aurez le week-end du 15 et du 16 septembre 2018 à Sainte Marie. Entre la journée du World Clean Up, celles du patrimoine et de la mobilité, et quelques animations libres, nous n'allez pas vous ennuyer !

