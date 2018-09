A La Réunion, on compte environ 10 000 malades d'Alzheimer. Pour parler de la maladie et des dispositifs d'accompagnement France Alzheimer Réunion se mobilise autour du 21 septembre pour la 24e édition de la Journée mondiale Alzheimer. Cette année, Emilie Minatchy est la marraine. Cette journée vise à informer le grand public sur la réalité de la maladie et alerte les pouvoirs publics sur les difficultés rencontrées par les personnes malades et les familles, bénévoles, professionnels de santé qui les accompagnent au quotidien. Nous diffusons ci-dessous leur communiqué et leur programme.

France Alzheimer Réunion propose à plusieurs centaines de familles dans le département de nombreuses actions de soutien.

Écoute téléphonique, accueil et renseignements

Formation des aidants familiaux

Soutien psychologique pour les aidants : consultation individuelle, groupe de paroles

Ateliers collectifs d’Art thérapie pour les malades

Ateliers d'accompagnement des malades et des aidants à domicile

Ateliers de bien-être pour les aidants familiaux (socio-esthétique, relaxation...)

France Alzheimer Réunion a ouvert deux Maisons Cœur Alzheimer au Port et à Sainte-Marie (La Convenance). Les Maisons Cœur Alzheimer sont des espaces dédiés aux aidants familiaux et aux malades Alzheimer, l’ouverture d’une troisième maison Cœur Alzheimer à Saint Pierre est en cours.

S’appuyer sur ce qui a du sens pour la personne malade et faciliter les interactions sociales, familiales et les moments de plaisir : c’est le précepte d’une thérapie non médicamenteuse telle qu’elle est conçue par France Alzheimer et maladies apparentées. Les actions ont été pensées en fonction de l’évolution de la maladie, pour faciliter la communication (langage, parole, gestes, attitudes, etc.), réinvestir le quotidien malgré les contraintes imposées par la maladie et accepter les modifications à l’intérieur de la relation avec ses proches, et notamment avec l’aidant principal. Il s’agit de pouvoir trouver un nouvel équilibre, d’améliorer la qualité de vie de la personne malade et des proches aidants, en continuant à partager des projets familiaux et sociaux.

L'enjeu majeur est de maintenir le lien. De maintenir le plus longtemps possible les relations qui existent entre la personne malade, ses proches, ses voisins..., de continuer à avoir des projets, de rester connecté. Loin du cliché d’une personne " déconnectée ", France Alzheimer et maladies apparentées démontre qu’au travers, entre autres, d’une approche non médicamenteuse, du maintien de liens familiaux et sociaux forts, la vie avec la maladie est possible.

Grâce à l’énergie des familles, des bénévoles et des professionnels, c’est le défi relevé par France Alzheimer et maladies apparentées depuis plus de 30 ans et de France Alzheimer Réunion depuis 21 ans. Autour de la Journée mondiale, différents événements seront organisés pour venir à la rencontre de bénévoles, de professionnels, d’experts pour s’informer et agir ensemble.

Programme de la journée du 21 septembre

Une conférence sur le thème : "Quelles solutions de Répits pour les aidants" pour se renseigner Le 21 septembre de 09h30 à 12h00 "Salle Kerveguen" à Saint Pierre en partenariat avec le CCAS de la ville de Saint Pierre. Inscription ici.

Une quête sur la voie publique, pour participer Les 21,22 septembre sur toute l'île

Une course et une marche, pour se mobiliser Le 30 septembre sur le sentier littoral Nord (10 €) Départ à Bois Madame à Sainte-Marie et arrivée dans le Coeur vert familial à Saint-Denis. Inscription obligatoire ici.

Un Village Alzheimer, et un pique-nique partage pour se rapprocher des partenaires Le 30 septembre (8h- 15h) au Cœur vert familial à Saint-Denis

Plus d'informations sur le site web de l'association