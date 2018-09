BONJOUR -Voici les titres développés ce samedi matin 15 septembre 2018

Volcan : Le Piton de la Fournaise est en éruption Le Piton de la Fournaise est entré en éruption à 4 heures 25 ce samedi 15 septembre 2018. La lave jaillie sur le flanc sud du volcan dans la région du cratère Rivals.

Les Journées européennes du patrimoine : Pas moins de 281 animations sur 111 sites

C'est le top départ de la 35ème édition des Journées européenne du patrimoine, placée sous le thème de "L'art du partage". A La Réunion pendant ces deux jours, les 15 et 16 septembre, ce sont 281 manifestations qui seront organisées sur 111 sites, ouvertes à tous et à toutes.

Deux magistrats du Parquet National Financier en mission à La Réunion, pas d'annonce fracassante mais des indices...

Éliane Houlette, la patronne du PNF aura été quasiment muette sur les affaires en cours et les avancées des différentes enquêtes préliminaires ouvertes par l'institution judiciaire pour ne pas "violer le secret de l'instruction". Ses seuls mots à ce sujet "ce n'est pas parce que vous n'avez pas de nouvelles qu'il ne se passe rien". Celui qui aura livré plus d'indices, c'est Denis Chausserie-Laprée, le procureur de La Réunion "vous verrez qu'à l'automne 2018, un certain nombre de procédures vont déboucher sur des poursuites sur les thématiques qui sont les nôtres, de non respect d'utilisation des fonds publics, sur des thématiques liées à l'emploi dans un certain nombre de collectivités". Pas plus de précisions mais l'automne commence bientôt...

Mayotte : Nouveau record des naissances en 2017

Un nouveau record de naissances a été enregistré à Mayotte en 2017. Selon l'Insee, 9.760 nouveau-nés ont vu le jour : les trois quarts ont une mère de nationalité étrangère, comorienne pour la plupart. Six bébés sur dix ont au moins un de leurs parents français. Le nombre de ces naissances continue donc d'augmenter mais moins vite que les deux années précédentes.

La pa Météo France i di, sé zot i di -Un samedi sous un ciel bleu

Matante Rosina a décidé de partir en week-end chez sa cousine Mémé Mimose et elle est contente car elle a vue au fond de sa tasse à café qu'il fera beau un peu partout ce samedi 15 septembre 2018. Dites lui vite si c'est vrai chez vous