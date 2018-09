Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du 10 au 14 septembre 2018 sur Imaz Press :



- Lundi 10 septembre - Loto du patrimoine : ça gratte beaucoup à La Réunion

- Mardi 11 septembre - 17 ans après le 11-Septembre les Réunionnais se souviennent

- Mercredi 12 septembre - La cheffe du Parquet National Financier à La Réunion, et ce n'est pas une visite de courtoisie

- Jeudi 13 septembre - Non, La Réunion n'est pas envahie par des hordes de migrants

- Vendredi 14 septembre - Plan pauvreté d'Emmanuel Macron, ce qu'en pensent les politiques et associations réunionnais

Il y a une semaine " le Loto de patrimoine " faisait sa petite place dans les étagères des buralistes. Matérialisée en grille de loto à 3 euros et en jeu de grattage à 15 euros, cette opération a pour objectif le sauvetage et la rénovation des monuments en péril, notamment du domaine de Maison-Rouge à Saint-Louis. A La Réunion, même si de premier abord les gens ne pas semblent au fait d'une telle initiative, le succès a été presque immédiat.

C'était il y a dix-sept ans... Les images des tours jumelles du World Trade Center qui s'effondrent à Manhattan (New York) passent en boucle dans les médias. Les chaînes télé et radio ont cassé leurs programmes. À La Réunion, comme dans le monde entier, on suit, totalement abasourdi, l'attentat le plus meurtrier du début des années 2000. Près de 3000 morts et plus de 6000 blessés. Les États-Unis, plus grande puissance mondiale, touchés en plein coeur sur leur sol. Le monde découvre l'organisation terroriste Al-Quaïda. Certains découvrent même ce qu'est le terrorisme.

Deux magistrats du Parquet National Financier (PNF), dont Éliane Houlette, la "superprocureure" à la tête de l'institution judiciaire seront à La Réunion du jeudi 13 au samedi 15 septembre prochains. Plusieurs dossiers en cours seront examinés en concertation avec les enquêteurs locaux. Denis Chausserie-Laprée, le procureur général de la Cour d'Appel de Saint-Denis depuis le 1er mai dernier a fait de la lutte contre "la délinquance en col blanc" son cheval de bataille, la venue de ces magistrats semblent confirmer qu'un effort est fait en ce sens.

Mardi 11 septembre, la marine sri-lankaise a intercepté 90 personnes qui voyageaient illégalement à bord d'un chalutier à destination de La Réunion. En mars dernier, six marins sri-lankais avaient été retrouvés sur un radeau, flottant au large de Saint-Gilles. Sur les réseaux sociaux, c'est à chaque fois un déferlement de haine et de propos incohérents. La Réunion envahie, La Réunion menacée par des milliers de migrants venus voler l'Etat et le travail des pauvres gens... Un petit retour à la réalité ?

Emmanuel Macron a appelé le jeudi 13 septembre 2018 "toutes les forces de la Nation" à se mobiliser pour éradiquer la grande pauvreté "en une génération", en présentant un plan qui ambitionne de "refonder l'Etat providence". "Nous nous sommes trop souvent habitués" au "scandale de la pauvreté", a déclaré le chef de l'Etat devant quelque 400 personnes au musée de l'Homme à Paris. Il faut donc "lancer un combat neuf, indispensable, vital pour notre pays, celui de décider résolument de ne plus oublier personne". À La Réunion, ce plan pauvreté ne fait pas l'unanimité.