BONJOUR -Voici les titres développés ce dimanche matin 16 septembre 2018

Volcan : Deuxième jour de spectacle au Piton de la Fournaise

Démarrée le samedi 15 septembre à 4h25 du matin, l'éruption au Piton de la Fournaise se poursuit dimanche 16 septembre mais son activité ralentit. La lave jaillit sur le flanc sud du volcan dans la région du cratère Rivals. Un spectacle magnifique et haut en couleur pour les centaines de visiteurs venus l'admirer.

Grand Raid : 6020 coureurs dont 2000 extérieurs au départ

Dans un mois, 6020 coureurs seront sur le départ du Grand Raid dont près de la moitié participera à la célèbre Diagonale des Fous, qui réunit la fine fleur des trailers internationaux. Cette année ne fait pas exception. Plus on est de Fous, plus on rit : 37 nationalités seront sur la ligne de départ le jeudi 18 octobre. Et parmi les compétiteurs figureront certains grands noms de la discipline qui se sont déjà distingués sur ce parcours, parmi les plus difficiles au monde.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : Loto du patrimoine, 11 septembre, PNF, migrants sri lankais, Plan pauvreté



- Lundi 10 septembre - Loto du patrimoine : ça gratte beaucoup à La Réunion

- Mardi 11 septembre - 17 ans après le 11-Septembre les Réunionnais se souviennent

- Mercredi 12 septembre - La cheffe du Parquet National Financier à La Réunion, et ce n'est pas une visite de courtoisie

- Jeudi 13 septembre - Non, La Réunion n'est pas envahie par des hordes de migrants

- Vendredi 14 septembre - Plan pauvreté d'Emmanuel Macron, ce qu'en pensent les politiques et assos réunionnais

Quand le paysage influe sur le bien-être

La nature plutôt que le macadam pour être heureux ? Le paysage, plus particulièrement rural, est l'un des éléments constitutifs du bonheur, affirment des chercheurs. "Le paysage n'est pas seulement le papier peint ou l'affiche qui décorent un salon ou une chambre à coucher. Sa matérialité, comme sa perception, peuvent avoir une influence directe sur notre qualité de vie et contribuent en cela au bien-être et au bonheur", assure le géographe et agronome Yves Michelin.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Grand soleil partout

Matante Rosina n'est pas là, elle est déjà partie en rando pour voir le volcan. Elle vous dit juste qu'il fera un temps magnifique aujourd'hui, avec un tout petit peu de nuage l'après-midi. Grand soleil et pas de pluie : c'est magique pour voir une éruption non ?