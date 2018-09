Dans une conférence de presse de Rézistan's Egalité 974 donnée dimanche 16 septembre devant la Préfecture à Saint-Denis, le député insoumis Jean-Hugues Ratenon a appelé tous les élus de La Réunion a une mobilisation "hors du commun" contre la politique sociale d'Emmanuel Macron notamment sur deux lois en préparation à l'horizon 2020 : le revenu universel d'activité et le service public d'insertion.

"Nous devons parler d'une seule voix, pour agir dans l'intérêt des Réunionnais et des Réunionnaises", explique Jean-Hugues Ratenon, député de 5ème circonscription. Le plan pauvreté présenté par Emmanuel Macron n'est pour lui qu'un "plan de la honte". Le chef de l'Etat est "resté sur sa ligne idéologique, cette façon de faire va creuser encore plus l'écart des richesses et abandonner une partie de la population." Le député a ensuite torpillé le revenu universel d'activité qui n'est pour lui qu'une "manipulation, il n'est d'ailleurs pas universel puisqu'il repose sur énormement de conditions. C'est extrêmement dangereux et c'est un moyen pour l'Etat de faire des économies."

Dans le département, le taux de pauvreté est trois fois plus élevé qu’en métropole. En 2015, 40 % des Réunionnais vivent avec moins de 1 026€ par mois tandis que dans l’hexagone,14% de la population vit sous ce seuil de pauvreté. Or, pour Jean-Hugues Ratenon, rien n'est fait et rien n'a été annoncé spécifiquement pour les Outre-mer. "Dans ses conditions, poursuit le président Président de Rézistan's Egalité 974, je suis pour une politique collective, avec des parlementaires qui agissent pour les intérêts des Réunionnais. Il faut agir, le peuple est fatigué, affaibli : c'est aux élus de se mobiliser."

Jean-Hugues Ratenon a ajouté qu'il allait très bientôt envoyer un courrier à l'ensemble des élus de La Réunion. Il espère que cet appel ne se résumera pas à une simple signature, mais bien à une véritable action sur le terrain "pour dire stop, car rien ne va."

nt/www.ipreunion.com