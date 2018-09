BONJOUR -Voici les titres développés ce lundi matin 17 septembre 2018

- Le volcan sur les réseaux sociaux : troisième jour d'éruption au Piton de la Fournaise

- Quand Emmanuel Macron donne des conseils à un jeune chômeur

- Législative partielle : La 7ème circonscription retourne aux urnes ce dimanche

- Données de santé : la télémédecine augmente le risque de piratage

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Il fait chaud, trop chaud

Le volcan sur les réseaux sociaux : troisième jour d'éruption au Piton de la Fournaise

Depuis le samedi 15 septembre à 4h25 du matin, le Piton de la Fournaise est en pleine éruption. Son activité est stable lundi 17 septembre, la lave jaillit toujours sur le flanc sud de la montagne dans la région du cratère Rivals. Un spectacle incroyable qui en a inspiré plus d'un : sur les réseaux sociaux, le volcan est une véritable star. Petit tour d'horizon de vos clichés et de vos réactions (Photo : RB/Imaz Press Réunion)

Quand Emmanuel Macron donne des conseils à un jeune chômeur

C'est tellement facile de trouver un travail de nos jours ! Dans les jardins de l'Élysée à l'occasion des Journées du Patrimoine samedi 15 septembre, Emmanuel Macron a suggéré à un jeune horticulteur cherchant un emploi de postuler dans l'hôtellerie ou le bâtiment... Il ne trouve pas? "Je traverse la rue, je vous en trouve !" rétorque le président, filmé par les caméras des journalistes.

La 7ème circonscription retourne aux urnes ce dimanche

Ce dimanche 23 septembre 2018 les 110 000 électeurs de la 7ème circonscription seront appelés aux urnes. Il s'agira de voter pour désigner le successeur de Thierry Robert (LPA) invalidé et déclaré inéligible pour trois ans par le Conseil Constitutionnel pour ne pas avoir payé ses impôts dans les temps. Etat des forces en présence.

Données de santé : la télémédecine augmente le risque de piratage

Depuis le samedi 15 septembre 2018, l'Assurance Maladie et les mutuelles remboursent les consultations de télémédecine. Mais la sécurité des données médicales des patients n'est pas forcément comprise dans le prix. Le 20 juillet 2018, à Singapour, une cyberattaque a ciblé les données médicales d'un million et demi de patients. Le 8 janvier 2018, la moitié de la population norvégienne a été concernée par une même cyberattaque. Le risque est donc loin d'être négligeable. Aux Etats-Unis, plusieurs évènements du même type ont eu lieu. La Fédération des Médecins de France Réunion (FMF Réunion) en avril 2017 avait déjà tiré la sonnette d'alarme à propos du secret médical.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Il fait chaud, trop chaud

Matante Rosina doit reprendre le travail ce lundi et elle est assez mécontente. Le temps est vraiment magnifique et elle va devoir travailler toute la journée. Il fait chaud, très chaud même, et pas de trempette sur la plage pour elle. Attention quand même au vent qui se lève! Chez vous c'est comment ?