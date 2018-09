Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 9 heures

Matante Rosina doit reprendre le travail ce lundi et elle est assez mécontente. Le temps est vraiment magnifique et elle va devoir travailler toute la journée. Il fait chaud, très chaud même, et pas de trempette sur la plage pour elle. Attention quand même au vent qui se lève! Chez vous c'est comment?

