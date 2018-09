C'est tellement facile de trouver un travail de nos jours ! Dans les jardins de l'Élysée à l'occasion des Journées du Patrimoine samedi 15 septembre, Emmanuel Macron a suggéré à un jeune horticulteur cherchant un emploi de postuler dans l'hôtellerie ou le bâtiment... Il ne trouve pas ? "Je traverse la rue, je vous en trouve !" rétorque le président, filmé par les caméras des journalistes. (Photo : capture d'écran BFMTV)

Lui qui essayait de redorer son blason avec son plan pauvreté présenté au musée de l'homme jeudi 13 septembre, c'est raté... Emmanuel Macron a tenu un discours très dérangeant à un jeune homme, horticuleur de formation, devant les caméras de nos confrères de France Info. "J'ai beau envoyer des CV et des lettres de motivation, ça ne fait rien", déplore le jeune homme, inscrit à Pôle emploi. Le président va alors lui conseiller de chercher dans un autre secteur qui emploi plus.

"Mais si vous êtes prêt et motivé... Dans l'hôtellerie et la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où ils ne me disent pas qu'ils cherchent des gens." Ignorant les arguement du jeune homme, Emmanuel Macron achève sa leçon de moral par un "vous faites la rue avec tous les cafés et les restaurants... Franchement, je suis sûr qu'il y en a un sur deux qui recrute en ce moment. Allez-y !"

Excellent conseil pour les 140 100 personnes au chômage à La Réunion au deuxième trimestre 2018 (chiffre de Pôle emploi) : vous n'avez qu'à sortir de chez vous et traverser la rue pour trouver du travail.

Comment ça ? Ce n'est pas simple ?

C'est que vous y mettez vraiment de la mauvaise volonté, le boulot il y en a juste en face de chez vous, c'est le Président qui vous le dit...

Et c'est bien connu un Président dit toujours qu'il ne ment jamais...

