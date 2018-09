Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 10 minutes

Elle est un peu le porte-étendard de la cause, Marie-Lise Poudroux se bat contre la Poste depuis plusieurs années. Après 36 ans de bons et loyaux services, elle aurait été licenciée "sans raison valable" dit-elle. Elle aurait subi du harcèlement moral de la part de sa direction, et le comble, depuis un an et quatre mois, la femme de cinquante-neuf ans ne perçoit aucune indemnité chômage. Brisée, elle se tient devant la Poste rue Maréchal Leclerc à Saint-Denis pour alerter l'opinion publique. À ses côtés, trois jeunes, d'anciens contrat pro, eux aussi se retrouvent sans indemnité. Tous sont épaulés par la CGTR.

