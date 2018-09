Voici les principaux résultats sportifs du week-end (Photo d'illustration)

Football: 18ème journée de D1R

La 18ème journée de 1ère division régionale a eu lieu ce week end.

Le choc entre le 1er et le 3ème du classement a tourné en faveur du leader : la Jeanne a dominé l'Excelsior pour conserver sa pole position avec 1 point d'avance sur la St Pierroise et maintenant 6 points sur l'Excelsior.

Petite Ile – Marsouins 1-0

Léopards - St Louisienne 1-1

Jeanne d'arc – Excelsior 1-0

Tamponnaise - St Pauloise 4-1

St Louis - Capricorne 2-1

Ste Marie - Ste Suzanne 1-1

St Pierroise - St Denis 1-0

Handball: 4ème journée de D1

La 3ème journée de D1 était programmée ce week end.

Côté masculin, on jouait vendredi soir. Avec 4 victoires en autant de rencontres, la Cressonnière est seule en tête du classement, devant le Tampon à 3 points et HBCED à 4 points.

Joinville - Saline 32-27

St Pierre - Chateau Morange 37-27

Tampon - Cressonnière 21-22

Bois de Nèfles - JSB 27-28

HBCED - Possession 26-25

Ste Marie – Lasours 18-27

Côté féminin, on jouait samedi soir.

ASCES – St Pierre 31-34

St Louis – Tamponnaise 19-26

Cressonnière - Bois de Nefles NC

St Joseph - St Denis 24-29

Port - Rivièroise 30-21

Piton St Leu - JSB 27-31

Basketball: 3ème journée de championnat

Ce week end avait lieu la 3ème journée de championnat pré national masculin et féminin.

Côté masculin, quatre rencontres étaient programmées samedi soir. Avec 3 victoires en 3 rencontres, St Paul est en tête du classement devant le BCD et St Pierre.

AMML - COM 49-72

Etang Salé – St Pierre 52-72

St Paul - BCD 88-70

St Leu – Tampon 57-85

Côté féminin, cinq rencontres étaient au programme ce samedi. En 3 journées, la Tamponnaise 2 et le Port ont enregistré 3 victoires chacuns et occupent ainsi la tête du classement devant Ste Marie.

St Leu - Tampon 2 48-65

Tampon - St Pierre 89-37

Aiglons - Ste Marie 36-53

St Paul - BCD 40-105

Port - COM 63-43

VTT: Vélorun Festival

Le cyclo club de Trois Bassins organisAIT le vélorun festival ce week end au niveau du gîte des Tamarins sur la route forestière du Maido avec au programme un marathon sur les formats 30, 60 et 100km.

Comme l'an dernier, Mathieu Desserprit (CCSL) l'a emporté largement bouclant les 100km en en 5h38, devant Giovanni Gonthier (T974) en 6h03 et Yannick Cornille (CSSD) en 6h18. Seule féminine à boucler les 100km, Géraldine Béreua Wexler signe 8h53.

Sur les 65km, victoire d'Anthony Céleste (LBO2) en 3h10 devant Romain Lambert en 3h42 et Mathieu Lauret en 3h43. Côté féminin, Valérie Marcher l'emporte en 4h33.

Enfin, sur les 35km, victoire de Ludovic Audet en 1h48 devant Bertrand Hoarau en 1h51 et Stéphane Mellano en 1h53.

Trail: Trail Urbain de Saint Denis

L’association Réunion Demain organisait ce samedi la 8ème édition du trail urbain de Saint-Denis.

Trois formules étaient au programme cette année : une course de 22 Km (600m de dénivelé positif et négatif), une course de 10 Km (150m de dénivelé positif et négatif) et une balade de 3 Km Fun pour tous, sans classement, éventuellement déguisée.

Sur les 22km, victoire de Jean Marie Cadet et Clément Christen en 1h28'57 devant Didier Telmar en 1h35'59. Côté féminin, Anne Cécile Delchini l'emporte en 1h53 devant Peggy Lopez en 1h54 et Amélie Rougeot en 1h59.

Sur les 10km, victoire de Nicolas Charretier en 37'38 devant Bertrand Eclapier en 38'16 et Joel Juvenal en 40'27. Côté féminin, victoire de Gray Payet en 50'51 devant Vanessa Boolaky en 51'19 et Chantale Hodgi en 51'51.

Course: Foulées féminines

Le CAPP organisait une course réservée uniquement aux femmes ce dimanche à la Plaine des Palmistes.

Marie Anais Plante s'est imposée, bouclant les 5km en 17'49 devant Carmel Trebel en 18'06 et Lolo Bègue en 18'28.

Auto: 11ème rallye national de Bourbon

L'ASA Bourbon organisait son rallye ce week end dans l'est de l'île.

Le départ était donné vendredi soir à la Plaine des Palmistes pour la 1ère étape avec 4 spéciales: Caverne des fées 1 & 2 et Bras Noir 1 & 2. Samedi, cinq spéciales étaient au programme avec notamment le crique de Salazie: Maison blanche 1 & 2, Dioré 1 & 2 et Col Carozin. Dimanche, six spéciales étaient au menu: Piton d'Anchaing, Morange 1 & 2, Radiers 57E 1 & 2, Circuit Félix Guichard. Après les mauvais débuts de Damien Dorseuil et la sortie de route de Thierry Law Long, c'est finalement Christophe Vassor associé à Alain Corré qui se sont imposés au volant de la Skoda Fabia. Ils devancent Damien Dorseuil / Mohammad Balbolia de 1'05"40 et Farouck Moullan / Abdourrahmane Viadere de 1'05"50.

Les vainqueur des spéciales : Damien Dorseuil (ES1, ES9, ES10, ES12, ES13, ES14), Christophe Vassor (ES2, ES3, ES4, ES5, ES6, ES7, ES8), Farouck Moullan (ES11, ES15)

Judo: Championnat régional cadets

Le championnat régional cadets a eu lieu ce samedi au Port. Les vainqueurs de chaque catégorie sont qualifiés pour le championnat de France Cadets "ESPOIRS" qui se tiendra le Dimanche 21 Octobre 2018 à Ceyrat.

F-44: Djamela Nagama (ADGQ St Paul)

F-52: Carla Flament (Dojo Dionysien)

F-57: Orlane Zitte Payet (Dojo Dionysien)

F-63: Carine Samat (Dojo Portois)

F+70: Elizabeth Chu Cheung Kum (ADGQ St Paul)

M-46: Théo Clément (Dojo Portois)

M-50: Thomas Vigne (Dojo Portois)

M-55: Loic Boyer (Dojo Dionysien)

M-60: Amram Mohamed (JC St Denis)

M-66: Robin Fontaine (Dojo Ravine)

M-73: William Vaude (AAMJJ Contempor)

M-81: Nicolas Panechou (Dojo Dionysien)

M-90: Arnaud Baillif (JC Ouest)

M+90: Guilhem Gonneau (JC Ouest)