Le vendredi 14 septembre 2018, Michel Swieton, Directeur Régional de Pôle emploi Réunion et Dominique Vienne, Président de la CPME ont signé une convention de partenariat pour anticiper les besoins de recrutements et sécuriser les parcours professionnels.

Cette convention de partenariat s’articule autour de trois axes.

Toujours d'abord, l’aide au recrutement pour les entreprises adhérentes et l’information sur les aides et mesures proposées par Pôle emploi. Ensuite, l’anticipation des besoins des entreprises et la sécurisation des parcours professionnels des demandeurs d’emploi via le maintien ou le développement de leurs compétences par l'octroi de formations. Enfin, la mise en place d’actions conjointes d’information et de communication envers les demandeurs d'emploi et les centres de formation.

Cet accord régional, signé pour trois ans, témoigne de la volonté commune de Pôle emploi Réunion et de la CPME de travailler ensemble au bénéfice de la dynamique de l’emploi sur le territoire.