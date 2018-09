Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Pour la 2ème année consécutive, les échos du Festival International du Film de l'éducation, mis en oeuvre à La Réunion par le Ceméa, jouent les prolongations à Saint-Benoît ! Les 27 et 28 septembre, des courts-métrages et des documentaires seront diffusés et accessibles gratuitement au cinéma Cristal.

