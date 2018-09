Publié il y a 11 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ils étaient une trentaine de manifestants devant la Région, ce mardi 18 septembre matin pour "voir écrit noir sur blanc" comme ils le disent, l'abandon total et officiel du projet. Alors qu'ils ont fait le déplacement depuis Saint-Pierre, Le Tampon ou encore La Ravine des cabris, à leur arrivée, ils n'ont pu que constater le report de la commission permanente de la Région à mardi 25 septembre prochain."Un affront" expliquent-ils. Vexés d'avoir été mis sur la touche "à cause" poursuivent-ils de la visite des Euro députés. Une visite, qui selon, le député européen Younous Omarjee, était prévue depuis un mois. Ce qui les inquiète plus particulièrement, c'est "cet énième report, et si le Président de Région faisait volte-face comme en avril dernier ? On a besoin d'être sûr que le projet est enterré" termine Eric Marvillier, porte-parole du collectif.

