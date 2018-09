Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 heures

Matanta Rosina est heureuse, joyeuse et radieuse à l'image de la météo de ce mardi. Grand soleil sur quasiment toute l'île. Quelques nuages feront leur apparition dans l'après midi. Et attention à vos chapeaux, il y aura du vent sur les côtes sud-ouest et nord-est. Une petite houle troublera un peu la tranquillité sur les côtes du Sud de l'île.

