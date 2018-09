Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 10 heures

La dernière sortie d'Emmanuel Macron n'a pas manqué de faire réagir. Et on ne peut pas dire que ses propos fassent l'unanimité. La question sociale est un sujet épineux. Et en général, lorsque le président se lance, cela provoque, la plupart du temps, la polémique. Montée en mayonnaise par les réseaux sociaux. Cette fois, dans une vidéo captée par nos confrères de BFM TV, c'est la réponse d'Emmanuel Macron à un jeune horticulteur au chômage, à qui il conseillait une reconversion dans l'hôtellerie, la restauration ou le bâtiment qui n'a pas plu : "Du travail, je traverse la rue, je vous en trouve", avait expliqué le président. Aussitôt dit, aussitôt trollé. Un véritable tollé sur les réseaux sociaux et dans les rues du chef-lieu.

La dernière sortie d'Emmanuel Macron n'a pas manqué de faire réagir. Et on ne peut pas dire que ses propos fassent l'unanimité. La question sociale est un sujet épineux. Et en général, lorsque le président se lance, cela provoque, la plupart du temps, la polémique. Montée en mayonnaise par les réseaux sociaux. Cette fois, dans une vidéo captée par nos confrères de BFM TV, c'est la réponse d'Emmanuel Macron à un jeune horticulteur au chômage, à qui il conseillait une reconversion dans l'hôtellerie, la restauration ou le bâtiment qui n'a pas plu : "Du travail, je traverse la rue, je vous en trouve", avait expliqué le président. Aussitôt dit, aussitôt trollé. Un véritable tollé sur les réseaux sociaux et dans les rues du chef-lieu.