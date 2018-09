Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 56 minutes

EDF annonce des coupures d'électricité dans certains secteurs de la commune de Saint-Paul ce mardi 18 septembre entre 8h et 16h. La cause : des travaux qui se dérouleront notamment à Tan Rouge, à la Plaine et à la Saline-les-Bains dans les zones touchées par ces coupures de réseau. Des perturbations se produiront aussi le mercredi 19 et le jeudi 20 septembre dans les quartiers du centre-ville, de Tan Rouge, à Bellemène et dans d'autres zones.

