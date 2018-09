Ce 18 septembre 2018, trois tortues ont été récupérées par le Centre de soins de Kelonia le 18 septembre 2018. L'une d'elles, une tortue imbriquée de 13,7 kg et de 50 cm de longueur de carapace, a malheureusement été récupérée morte au large de Saint-Denis. Mais les deux autres, blessées, sont entre les mains des spécialistes de Kélonia pour être soignées.

Plus rien à faire malheureusement pour la tortue imbriquée. Une nécropsie sera pratiquée mercredi 19 septembre pour tenter de connaitre les causes de la mort qui remonte à plus de 48h.

En revanche, une tortue caouanne de 47,3kg et 71,5 cm de longueur de carapace, ramenée suite à une capture accidentelle, a été opérée ce mardi matin pour retirer l’hameçon de son œsophage.

Quant à la troisième, une jeune tortue verte de 7,9kg et 40,5cm de longueur de carapace, elle a été retrouvée par le Club Geckoblues emmêlée dans des fils nylon qui lui ont entaillé la base des nageoires. Elle est elle aussi confiée aux bons soins des soigneurs et des vétérinaires de Kélonia. Une journée sauvetage bien chargée pour Kelonia !

