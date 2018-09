L'épidémie de peste semble faire son retour sur la Grande Ile. Selon le ministère de la Santé publique malgache, huit cas suspects ont été enregistrés dont deux décès. Un autre cas serait quant à lui survenu à Morondava. Au total, ce sont donc 9 cas suspects qui ont été recensés depuis le début du mois d'août, faisant craindre le spectre d'une épidémie d'ampleur.

En 2017 déjà, Madagascar avait été secoué par une épidémie de peste ayant provoqué la mort de 200 personnes en quelques mois seulement. D’ores et déjà, les autorités redoutent une épidémie de grande ampleur, " car si les équipes du ministère de la Santé publique font des efforts pour soigner les malades et prévenir la maladie chez les personnes qui sont entrées en contact avec la victime, la circulation d’une ville à une autre n’est pas du tout maîtrisée ", explique l’Express de Madagascar.

Afin de mieux contrôler la circulation des personnes et des potentielles porteurs du virus, un accord existe entre le ministère de la Santé publique et celui des transports afin d’assurer la traçabilité des passagers des transports en commun. Un accord qui n’est pas respecté pour l’instant par les transporteurs, note l’Express de Madagascar.

Cette reprise d’épidémie est en tout cas à suivre avec la plus grande attention. Rappelons en effet que le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, estimait en février dernier que " la prochaine épidémie de peste risque d’affecter davantage Madagascar et même de déborder dans les pays voisins et au-delà ".

www.ipreunion.com