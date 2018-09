BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 19 septembre 2018

- Plan santé : ça va dans le bon sens

- 1.800 suppressions de postes : ce qu'en pensent les syndicats enseignants réunionnais

- L'épidémie de peste de retour sur la Grande Ile

- Les touristes extérieurs dépensent un million d'euros par jour

- La pa Météo France i di, sé zot i di-Le ciel se couvrira au fur et à mesure de la journée

Plan santé : ça va dans le bon sens !

Des bons points... mais peut mieux faire. C'est un peu le sentiment des médecins libéraux à La Réunion, conscients toutefois qu'une réforme plus ambitieuse aurait un coût trop élevé. Les praticiens réunionnais s'accordent pour reconnaitre qu'à un ou deux points de détails près la volonté politique s'est faite plus conciliante que coercitive et va dans le bon sens. Mais il y a loin de la fontaine au verre et les médecins libéraux attendent de voir les effets sur le terrain des bonnes intentions annoncées ce mardi 18 septembre 2018 par le Président de la République au travers de ce Plan Santé qui amorce une réforme en profondeur du système de santé.

1.800 suppressions de postes : Ce qu'en pensent les syndicats enseignants réunionnais

L'Éducation nationale ne sera pas épargnée dans le budget 2019. En même temps, les suppressions de fonctionnaires était l'un des chevaux de bataille du candidat Macron alors en campagne pour la présidentielle. En poste, il a joint les actes à la parole. Le Premier ministre Edouard Philippe avait annoncé une suppression de 4.500 postes de fonctionnaires. Et c'est au secteur de l'éducation que l'on a demandé un effort. Le dimanche 16 septembre dernier, Jean-Michl Blanquer, le Ministre de l'Éducation nationale a annoncé la suppression de 1.800 postes. Pour les syndicats enseignants, dans l'Hexagone comme à La Réunion, la mesure ne passe pas.

L'épidémie de peste de retour sur la Grande Ile

L'épidémie de peste semble faire son retour sur la Grande Ile. Selon le ministère de la Santé publique malgache, huit cas suspects ont été enregistrés dont deux décès. Un autre cas serait quant à lui survenu à Morondava. Au total, ce sont donc 9 cas suspects qui ont été recensés depuis le début du mois d'août, faisant craindre le spectre d'une épidémie d'ampleur.

Les touristes extérieurs dépensent un million d'euros par jour

C'est l'un des principaux enseignements du bilan du tourisme à La Réunion au premier semestre 2018. Outre un chiffre record en termes de fréquentation touristique (près de 240 000 touristes au premier semestre), on peut retenir que le montant des dépenses réalisées par les touristes extérieurs atteint près de 190 millions d'euros. Ce qui équivaut à des recettes journalières s'élevant à près d'1 million d'euros, note le site tourhebdo.com.

La pa Météo France i di, sé zot i di-Le ciel se couvrira au fur et à mesure de la journée

Matante Rosina prévoit un temps mitigé. Un voile nuageux dans la matinée dans l'Est, l'Ouest et au Volcan. Quelques averses pourraient toucher les hauteurs des régions Nord et Ouest à la mi-journée. De petites bourrasques vont balayer les côtes du Nord et du Sud. Une petite houle à prévoir... Et chez vous, ciel bleu ou ciel gris ?