A Mayotte, le Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM) a enregistré un séisme de magnitude 4,7 le mercredi 19 septembre à 02h38 du matin. L'épicentre de cet évènement se situe à 35 km à l'Est de Mamoudzou. Le BRGM et la préfecture rappelle que l'essaim est toujours en cours et reste sous surveillance même si cette période est plutôt calme.

