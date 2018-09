L'information de la fermeture des bureaux de la CGSS avait été vivement critiquée. Dans un communiqué publié ce mercredi 19 septembre, la CGSS fait le point sur les nouvelles modalités d'accueil dans le sud. Elle indique notamment qu'à Saint-Louis, une boîte aux lettres est conservée pour le dépôt de documents ainsi qu'une borne multiservices pour les démarches spécifiques à l'Assurance maladie. Par ailleurs, dans le cadre de sa politique d'accueil "hors les murs", qui tient compte des problématiques de mobilité et de fragilité de ses publics, la CGSS continue de proposer des rendez-vous sur la commune de Saint-Louis en étroite coordination avec le CCAS.

Pour la CGSS ces nouvelles modalités d’accueil dans le Sud ont pour objectif de permettre un accuei plus efficace et mieux adapté aux besoins de la population et à l’évolution des usages en matière de service public.

A Saint-Pierre, pour un conseil personnalisé et des formalités complexes, un rendez-vous expert par des professionnels spécialisés est proposé dans tous les champs (Maladie, Recouvrement, Retraite, service social, service médical, Agricole). Un espace multiservices pour la réalisation seuls ou accompagnés par des agents d’accueil polyvalents est également offert pour des démarches simples.



L’objectif visé est en effet de privilégier un accueil multi branches pour l’ensemble des ressortissants dans un lieu répondant parfaitement aux normes de réception du public. Les délais de rendez-vous sur Saint-Pierre sont inférieurs à 15 jours indique la CGSS.



