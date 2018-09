Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 44 minutes

Débuté lundi 17 septembre, le procès aux assises de Saint-Denis du couple de la " Maison des Horreurs " s'achève aujourd'hui, mercredi 19 septembre. Après les plaidoiries des parties civiles, l'avocate générale, Emmanuelle Barre a requis trente ans de réclusion criminelle, dont une peine de sûreté des deux tiers, à l'encontre de Daisy Delaplaine et de Pascal Poudroux. Tous deux sont poursuivis pour avoir séquestré et infligé des sévices à des SDF et à une proche à leur domicile. Condamnés en première instance à 30 ans de réclusion criminelle, la peine avait été confirmée en appel en mars 2016 avant que la condamnation ne soit annulée pour "vice de forme".

