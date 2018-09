Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 48 minutes

Comme chaque année, le sanctuaire de Notre-Dame de la Salette a accueilli des milliers de fidèle pour la traditionnelle messe célébrée par Monseigneur Gilbert Aubry. A cette occasion, l'évêque de La Réunion a souhaité faire passer le message de "Notre-Dame de l'écologie intégrale". "On ne peut pas faire n'importe quoi. Nous devons faire attention à la création toute entière, aux uns et aux autres, à la terre, à la nature et à notre environnement", a détaillé Monseigneur Gilbert Aubry, appelant chaque citoyen à la "responsabilité".

