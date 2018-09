Publié il y a 1 heures / Actualisé le Lundi 17 Septembre à 22H08

Matante Rosina prévoit un temps mitigé. Un voile nuageux dans la matinée dans l'Est, l'Ouest et au Volcan. Quelques averses pourraient toucher les hauteurs des régions Nord et Ouest à la mi-journée. De petites bourrasques vont balayer les côtes du Nord et du Sud. Une petite houle à prévoir... Et chez vous, ciel bleu ou ciel gris ?

