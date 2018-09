Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Le bras de fer entre les salariés de Bourbon Bois et leur patron et n'est pas encore terminé. Opération coup de poing jeudi 20 septembre : arrivé à l'aéroport de Roland Garros, le directeur des filiales Yvon Le Villain a eu droit à un accueil très mouvementé aux cris de "Le Villain dégage". Car si la grève s'est achevée la semaine dernière, d'autres emplois seraient en danger en plus des employés de Bourbon Bois et de leur famille, notamment les quarante artisans qui travaillent avec l'entreprise, leurs deux cent salariés et les familles bénéficiaires des logements sociaux qui sont pour le moment en stand by.

