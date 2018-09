BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 20 septembre 2018

- Billet d'humeur : Semaine de la mobilité... ou de l'immobilisme

- Une délégation d'euro députés à La Réunion, Gestion des Fonds européens : les limites du système

- Championnats du monde de surf au Japon : Échec de Jorgann Couzinet aux portes de la finale

- Insee - Consommation des ménages : Léger recul des prix en août

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil, des nuages et du vent...encore du vent

Coup de com, bluff et autres caprices : Semaine de la mobilité... ou de l'immobilisme

A chaque semaine de la mobilité sa promotion de modes de transport alternatifs. On nous invite à prendre le bus, à covoiturer, bref, à lutter, à juste titre contre le "tout auto". Mais derrière ces messages responsabilisants voire infantilisants, se pose la question de la véritable vision de l'aménagement et du développement du transport à La Réunion. Et quand on regarde de ce côté là, à part des guerres politiques intestines et des annonces électoralistes, pas grand chose à l'horizon, malheureusement.

Une délégation d'euro députés à La Réunion, Gestion des Fonds européens : les limites du système

Ils sont à La Réunion pour évaluer comment sont utilisés les fonds européens dans le département. Leur premier arrêt a été à la Région, autorité de gestion de ces fonds sur le territoire. Un bilan sur la période 2014-2020 a été dressé. À la fin de l'année, la Région aura utilisé 1, 4 milliard d'euros sur l'enveloppe d'un peu plus de 2 milliards d'euros que l'Union Européenne met à sa disposition. Les eurodéputés ont aussi rencontré le maire du Port, l'occasion de connaître son expérience et ses demandes. Car début 2019, à Strasbourg, le Parlement européen fixera le nouveau budget alloué aux régions ultrapériphériques (RUP), dont fait partie La Réunion, pour la période 2020-2027.

Championnats du monde de surf au Japon : Échec de Jorgann Couzinet aux portes de la finale

Leader des bleus, le Réunionnais Jorgann Couzinet s'arrête aux portes de la finale. Il prend la 7ème place des championnats du monde de surf, après avoir échoué lors des repêchages en demi-finales sur les petites vagues de Long Beach à Tahara au Japon mercredi 19 septembre. C'est l'Argentin Santiago Muniz qui a été sacré champion du monde ISA après avoir gâché la fête au Japonnais, grand favori, Kanoa Igarashi. Cannelle Bulard, l'autre Réunionnaise sélectionnée en équipe de France pour ces mondiaux, échoue également et sort prématurément.

Insee - Consommation des ménages : Léger recul des prix en août

En août 2018, les prix à la consommation ont reculé de 0,4% à La Réunion, indique l'Insee dans son dernier bulletin. Cette baisse est en bonne partie tirée par la baisse des tarifs des transports aériens. Une diminution est également constatée au niveau de l'alimentaire, et dans le secteur de l'habillement et des chaussures. Sur an, les prix augmentent de 2,5% à La Réunion et de 2,3% en France (hors Mayotte).

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil, des nuages et du vent...encore du vent

Ciel bleu et beau soleil tout le matin ? Que demander de plus, Matante Rosine est contente mais reste sur ses gardes : des nuages devraient pointer leur nez dans l'après-midi surtout vers Saint-Paul et La Possession. Et elle ne parle pas du vent... ça va encore souffler fort aujourd'hui sur la côte nord et sud. Et chez vous voyez le soleil ?