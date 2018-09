Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 heures

En août 2018, les prix à la consommation ont reculé de 0,4% à La Réunion, indique l'Insee dans son dernier bulletin. Cette baisse est en bonne partie tirée par la baisse des tarifs des transports aériens. Une diminution est également constatée au niveau de l'alimentaire, et dans le secteur de l'habillement et des chaussures. Sur an, les prix augmentent de 2,5% à La Réunion et de 2,3% en France (hors Mayotte).

