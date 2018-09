Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 21 heures

Ciel bleu et beau soleil tout le matin ? Que demander de plus, Matante Rosine est contente mais reste sur ses gardes : des nuages devraient pointer leur nez dans l'après-midi surtout vers Saint-Paul et La Possession. Et elle ne parle pas du vent... ça va encore souffler fort aujourd'hui sur la côte nord et sud. Et chez vous voyez le soleil ?

